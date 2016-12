Eindeutig wie selten zuvor in den vergangenen Jahren ist die Favoritenstellung beim Texas-Derby zwischen den Dallas Mavericks und den Houston Rockets verteilt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch reist das Team um Superstar James Harden zu den Mavs, die mit neun Siegen und 22 Niederlagen den vorletzten Platz in der Western Conference belegen. Die Rockets dagegen sind mit einer Bilanz von 23:9 nur hinter den Golden State Warriors und San Antonio Spurs platziert (SERVICE: Spielplan und Tabellen der NBA).

Ab 2.30 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 US) will das Team von Dirk Nowitzki dennoch alles versuchen, dem übermächtig scheinenden Gegner ein Bein zu stellen. Nowitzki bestreitet sein drittes Spiel nach langer Verletzungspause. Sowohl bei den Los Angeles Clippers als auch bei der jüngsten Niederlage bei den New Orleans Pelicans kam der Deutsche jeweils nur in der ersten Halbzeit zum Einsatz.

In den ersten drei Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison behielten jeweils die Rockets die Überhand.