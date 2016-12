Trotz der Rückkehr von Center Dwight Howard nach überstanden Rückenproblemen mussten sich die Atlanta Hawks in der NBA geschlagen geben. Bei den Minnesota Timberwolves setzte es eine empfindliche 90:104-Pleite (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Die Hawks um Aufbauspieler Dennis Schröder fanden kein Mittel, die Distanzschützen der Timberwolves an diesem Abend zu stoppen. 15 Dreier regneten im Spielverlauf in den Hawks-Korb.

Zach LaVine hatte mit sechs Treffern bei neun Versuchen ein besonders heißes Händchen. Auch Karl Anthony Towns (3 von 3) und Andrew Wiggins (4 von 6) bekam die Hawks-Defense nicht in den Griff.

Towns war es, der die Timberwolves mit 15 Punkten im ersten Viertel quasi im Alleingang im Spiel hielt. Die Hawks hatten es ihrem starken Inside-Game zu verdanken, dass sie nach dem ersten Viertel noch führten (25:23).

Mit vielen unnötigen Ballverlusten machten sich die Hawks im weiteren Spielverlauf das Leben selbst schwer. Schröder kam drei Tage nach seiner 27-Punkte-Gala in Denver (109:108 gegen die Nuggets) nur schleppend in Gang, und kam am Ende nur auf acht Zähler und vier Assists.

Die Timberwolves, die im bisherigen Saisonverlauf nicht als starkes Dreierteam in Erscheinung getreten waren, trafen an diesem Abend vor allem im drittel Viertel stark von außen. Nach sechs erfolgreichen Dreiern alleine in diesem Abschnitt führten die von Ricky Rubio (10 Assists) gut organisierten Wolves mit 89:65 - die Partie war entschieden.

Bester Akteur der Hawks, die im Osten Rang sechs belegen, war Dwight Howard mit 20 Punkten und zwölf Rebounds. Dennis Schröder war nach der Niederlage frustriert: "Die Saison ist zwar noch jung, doch wir müssen aufhören nur zu reden, sondern endlich etwas ändern."

Die Timberwolves hatten in den Scharfschützen LaVine, Wiggins (jeweils 21 Punkte) und Towns (22) ihre besten Werfer. Towns verfehlte keinen seiner acht Würfe und glänzte zudem mit elf Rebounds.