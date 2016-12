Die Neuauflage der NBA-Finals an Weihnachten hat gehalten, was sie versprochen hatte: Die Cleveland Cavaliers haben den Golden State Warriors die angepeilte Revanche für die bittere Niederlage in der Endspielserie der vergangenen Saison in letzter Minute vermiest.

Dank des Gamewinners von Kyrie Irving 3,4 Sekunden vor Schluss entschied der Meister das Topspiel mit 109:108 für sich. (Spielplan und Tabellen der NBA)

Dabei hatte das Team um MVP Stephen Curry die Partie lange Zeit im Griff. Zwischen Mitte des ersten Viertels an lagen die Warriors stets in Führung.

James führt Wende herbei

Erst durch einen krachenden Dunk von Superstar LeBron James knapp zwei Minuten vor dem Ende hatten die Cavs die Nase vorne. Die Führung wechselte in der dramatischen Schlussphase noch ein paar Mal, ehe Irving mit einem Dribbling, das unter den eigenem Korb begann, für die entscheidenden Punkte sorgte.

In der allerletzten Szene hatten die Gastgeber sogar noch Glück, als ein Foulspiel von Richard Jefferson an Kevin Durant nicht geahndet wurde.

Überragende Akteure des Spiels waren James und Durant. Der "King" drückte vor allem ab dem dritten Viertel aufs Gaspedal, traf insgesamt vier von acht Dreierversuchen und brachte es am Ende auf 31 Punkte und 13 Rebounds.

Durant stellt Curry in den Schatten

Matchwinner Irving glänzte ebenfalls mit 25 Zählern, zehn Assists und sieben Steals.

Auf der Gegenseite ragte Durant mit 36 Punkten und 15 Rebounds - allesamt in der Defensive - heraus. Klay Thompson kam auf 24 Punkte, darunter fünf Dreier.

Einzig Curry blieb mit 15 Zählern unter seinen gewohnten Statistiken.

Beide Teams führen weiterhin in ihrer jeweiligen Conference. Mit nun 23 Siegen thronen die Cavaliers in der Eastern Conference ganz oben. Trotz der Niederlage behalten die Warriors ihre Spitzenposition im Westen.