Die San Antonio Spurs haben ihre Bestmarke als bestes Auswärtsteam der laufenden NBA-Saison weiter nach oben geschraubt und bleiben in der Western Conference ärgster Verfolger der Golden State Warriors.

Die Texaner gewannen am Donnerstag bei den Phoenix Suns 107:92 und blieben damit in der Fremde zum 14. Mal siegreich (DATENCENTER: Spielplan/Ergebnisse). Gleichzeitig war es der achte Sieg in Serie gegen das Team von Coach Earl Watson.

Vor dem Tipp-Off trauerte wie auch viele andere NBA-Stars die Talking Stick Resort Arena um die verstorbene Reporterlegende Craig Sager. Devin Booker machte sich gar in einem knallbunten Hemd warm, eine Reminiszenz an die ausgefallenen Outfits Sagers.

Der Sieg der Spurs liest sich komfortabel, bis knapp fünf Minuten vor der Halbzeit sah es aber für die Suns um Topscorer Booker (17 Punkte) noch sehr gut aus.

Mit Tyson Chandlers Dunk führte das Team aus Arizona 39:33, doch dann drehten die Spurs auf und machten bis zum Halbzeitpfiff 18 der noch insgesamt 22 Punkte.

Nach dem Wechsel zogen die Spurs auf zehn davon, doch Phoenix stemmte sich in Person von Leandro Barbosa, der per Drei-Punkt-Spiel zur zweiten Suns-Führung (77:76) überhaupt einnetzte, zunächst erfolgreich gegen die Pleite.

Die Spurs konterten mit elf Punkten in Folge und zementierten mit einer starken Defense den Sieg.

"Wir haben eine enorme Tiefe im Kader, bei uns muss keiner lange spielen. So können wir konstant spielen", sagte Center Pau Gasol ESPN, der mit 18 Punkten und neun Rebounds gemeinsam mit Forward Kawhi Leonard (zehn Rebounds) Topscorer des Spiels war.