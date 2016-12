Bart-Ikone James Harden hat seine Houston Rockets mit einer weiteren Gala zum Kantersieg geführt.

Beim 132:98 gegen die Sacramento Kings legte "The Beard" mit 15 Punkten, 14 Assists und 11 Rebounds sein fünftes Triple-Double in dieser Saison auf - dafür brauchte er gegen die Kings gerade einmal drei Viertel.

Für Harden war es zudem das 14. Triple-Double seiner Karriere, womit er den Franchise-Rekord der Rockets von Legende Hakeem Olajuwon einstellte.

Houston zeigte gegen ein dezimiertes Team aus Sacramento keine Gnade und cruiste dank Hardens Sahnetag zum achten Sieg in Folge.

Star-Center DeMarcus Cousins wurde von den Kings bewusst geschont, außerdem fehlten mit Rudy Gay (Zerrung in der Hüfte) und Ben McLemore (Oberschenkelverletzung) zwei weitere Starter.

In ihrer Abwesenheit avancierte der eigentliche Backup-Guard Garrett Temple mit 20 Punkten zum Toscorer der Kings, trotzdem kam sein Team böse unter die Räder.

Bei den Rockets legte Big Man Ryan Anderson 22 Zähler auf.