Die Sacramento Kings haben ihren neunten Saisonsieg in der NBA eingefahren. Beim deutlichen 116:92 (49:58)-Sieg gegen die Los Angeles Lakers hatten vor allem die Schiedsrichter alle Hände voll zu tun.

Insgesamt verhängten die Unparteiischen sieben technische Fouls - alleine sechs davon gegen die Lakers. Deren Head Coach Luke Walton wurde nach einer Schimpftirade und zwei Technischen als Folge bereits im ersten Viertel der Halle verwiesen (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

"Das, was da draußen passiert ist, fand ich nicht in Ordnung. Deshalb bin ich für meine Spieler eingestanden. So wie ich es immer machen werde", meinte Walton.

Der Rookie-Trainer hatte sich über ein vermeintliches Foul von DeMarcus Cousins aufgeregt. Der Kings-Center musste jedoch selbst einstecken, als er im letzten Viertel von Lou Williams einen Schlag ins Gesicht bekam.

Cousins überragte mit 31 Punkten und 16 Rebounds bei den Kings, die das dritte Viertel 39:13 gewannen und damit alles klarmachten.