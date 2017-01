Dennis Schröder hat seine Atlanta Hawks in der NBA erneut zum Sieg geführt. Wie am Vortag in Orlando war der Deutsche auch beim 99:94-Erfolg seines Teams bei den New Orleans Pelicans nicht zu stoppen.

Schröder war mit 23 Punkten bester Scorer der Hawks, die damit den fünften Sieg in Folge feierten. Zudem gelangen dem Braunschweiger sieben Rebounds und vier Assists.

Insbesondere in der Schlussphase war auf Schröder Verlass. Kurz vor dem Ende versenkte er den vorentscheidenden Dreier zum 91:88 für Atlanta. Als Paul Millsap kurz darauf nachlegte, stand der Sieger fest.

Durch den Erfolg in New Orleans rangieren die Hawks in der Eastern Conference mit 20 Siegen und 16 Niederlagen an vierte Stelle. Die Pelicans sind Elfter im Westen.