Dirk Nowitzki, Paul Zipser und Dennis Schröder machen in der NBA auf sich aufmerksam.

Fastbreak - Dein NBA Week-Pass zeigt alle Highlights der stärksten Basketball-Liga der Welt! Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen gibt es ab sofort wöchentlich, immer Donnerstag um 23.30 Uhr im TV auf SPORT1.

Und das sind die Themen in dieser Woche:

- Die Deutschen in der NBA sorgen für Schlagzeilen: Dirk Nowitzki wird zu Vintage Dirk, Rookie Paul Zipser spielt sich in die Starting Five der Chicago Bulls und Dennis Schröder zeigt erst seine harte Seite, dann wird er zum gefeierten Matchwinner im legendären Madison Square Garden.

- Im Finals Rematch Part 2 geht es zwischen Golden State und Cleveland ordentlich zu Sache. Vor allem LeBron James muss kräftig einstecken.

- Es wird kurios: Mit dem schönsten Ballett, seit es Schwanensee gibt und der besonderen Trikot-Ceremony für Matt Bonner.

- Die Top10 der Woche darf natürlich auch nicht fehlen.