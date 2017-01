Die Woche in der NBA hatte es in sich: Derrick Rose verschwindet auf mysteriöse Art und Weise, Russell Westbrook wird dem Schiedsrichter den Ball an den Kopf und Draymond Green verpasst Kevin Durant vor den Augen der Welt eine Standpauke, die sich gewaschen hat.

Video Hier motzt Green Superstar Durant an

Dies und vieles mehr gibt es natürlich in Fastbreak - Dein NBA Week-Pass (ab 0 Uhr im TV auf SPORT1).

Außerdem: Paul George, Jeff Teague und Nkola Jokic exklusiv bei den Global Games in London. Jokic verrät, was für eine verrückte Geschichte hinter ihm und Cola steckt.

"The Red Rocket" Matt Bonner beendet derweil seine Karriere, natürlich stilecht im Bonner-Style.