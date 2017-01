Die Dallas Maveriks haben den Los Angeles Lakers in der NBA eine empfindliche Niederlage zugefügt.

Die Mannschaft des deutschen Superstars Dirk Nowitzki bezwang das Team aus L.A. vor heimischem Publikum mit 122:73 (67:33). Das Spiel war schon in der Halbzeit entschieden, die Mavs hatten bereits mehr als doppelt so viele Punkte wie die Gäste auf dem Konto.

Bester Werfer der Mavs, die nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feiern konnten, war Justin Anderson mit 19 Punkten. Nowitzki brachte es auf 13 Zähler. Bei den Lakers brachte es Jordan Clarkson auf zehn Zähler. Für Los Angeles setzte es in Dallas die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen.

Mit 15 Saisonsiegen aus 44 Spielen darf Dallas weiter auf die Playoffs hoffen, allerdings scheint im Westen nur noch Platz acht in Reichweite zu sein. Während die Memphis Grizzlies auf Rang sieben bereits 26 Siege gesammelt haben, haben die Denver Nuggets auf dem letzten Endrundenplatz nur 18 Siege auf dem Konto.