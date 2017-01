Die Dallas Mavericks setzen ihren Aufwärtstrend in der NBA fort. Die Texaner fuhren gegen die New York Knickst ihren fünften Sieg in den letzten sieben Spielen ein. Dirk Nowitzki und Co. behielten gegen die New York Knicks beim 103:95 (52:51) die Nerven.

Angeführt von Harrison Barnes (23 Punkte) retteten die Mavs die knappe führen im letzten Viertel über die Zeit. Unterstützung erhielt der Neuzugang von Seth Curry (20) und Nowitzki (19) (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Knicks-Star Carmelo Anthony, wegen eines möglichen Abgangs aus New York in den Schlagzeilen, kämpfte mit 30 Punkten erfolgslos gegen die Niederlage an. Kristaps Porzingis kam mit Foulproblemen auf nur 13 Punkte in 23 Minuten. Spielplan und Ergebnisse der NBA)

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen. Jeden Donnerstag um 23:30Uhr im TV auf SPORT1

Dallas musste neben dem angeschlagenen Wesley Matthews in der zweiten Hälfte auf Deron Williams verzichten. Der Point Guard verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause am Zeh und konnte nicht weitermachen.

Center Andrew Bogut kehrte dagegen nach sechs Partien wieder zurück.

Die Mavs (16 Siege - 29 Niederlagen) belegen im Westen nun den 13. Platz und haben drei Siege Rückstand auf den letzten Playoff-Platz. Für die Knicks (20-27) war es im Osten ein Rückschlag im Kampf um die Postseason. (Die Tabellen der NBA)