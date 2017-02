Die Dallas Mavericks haben ihren Aufwärtstrend in der NBA fortgesetzt. Dank eines 113:95-Erfolgs gegen die Philadelphia 76ers feierten die Mavs ihren dritten Sieg in Folge. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Dirk Nowitzki konnte jedoch nicht allzu viel zu dem Erfolg beitragen. Dem deutschen Superstar gelangen acht Punkte, fünf Rebounds und drei Assists. Nowitzki verfehlte acht seiner zwölf Versuche aus dem Feld.

Curry und Mejri glänzen

Besser machte es Seth Curry. Der Bruder von MVP Stephen Curry war mit 22 Punkten bester Werfer der Partie. Besonders hervortun konnte sich Salah Mejri. Der tunesische Center kam von der Bank und brachte sich mit 16 Zählern und 17 Rebounds, die neuen Karriere-Höchstwert bedeuten, glänzend ein.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich zur Party dazustoßen musste, weil wir bereits zuletzt zwei große Siege gefeiert haben", freute sich Mejri, der bei den Erfolgen gegen San Antonio und Cleveland nur insgesamt neun Minuten zum Einsatz gekommen war.

Den Mavericks fehlten die verletzten J.J. Barea, Deron Williams und Andrew Bogut.

