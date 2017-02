Der Prügel-Eklat um Knicks-Legende Charles Oakley am Rande der Partie der New Yorker Basketballer gegen die Los Angeles Clippers war der Aufreger der vergangenen Stunden in der NBA.

Oakley, der die Knicks 1994 zusammen mit Superstar Patrick Ewing in die NBA-Finals geführt hatte, hatte sich eine Auseinandersetzung mit Team-Eigentümer James Dolan geliefert. Dieser wollte den ehemaligen Publikumsliebling deshalb von Sicherheitsleuten aus dem Madison Square Garden entfernen lassen, wogegen sich Oakley wehrte und handgreiflich wurde.

Wegen tätlichen Angriffs auf die Security-Leute muss sich die Knicks-Legende nun vor Gericht verantworten.

Zahlreiche aktive und frühere NBA-Stars sprangen Oakley indes unterstützend zur Seite. Der viermalige Saison-MVP LeBron James von den Cleveland Cavaliers forderte nach der Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder "Oakley for President".

Auch Dwyane Wade (Chicago Bulls), Chris Paul, Jamal Crawford (beide Los Angeles Clippers), Anthony Morrow (Oklahoma City Thunder) und Reggie Miller (ehemals Indiana Pacers) bekundeten in den sozialen Medien ihre Sympathie für "The Oak".

