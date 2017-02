Die Dallas Mavericks haben ein irres Comeback im Spiel gegen die Utah Jazz mit einem 112:105-Sieg nach Overtime gekrönt.

Zur Halbzeit lag das Team um den starken Dirk Nowitzki, der 20 Punkte, sieben Rebounds und zwei Assists zum Erfolg der Texaner beisteuerte, mit 42:54 zurück. Und auch ins Schlussviertel gingen die Mavericks noch mit einem Zehn-Punkte-Rückstand (68:78).

Als Rudy Gobert die Jazz 20 Sekunden vor dem Ende mit 100:96 in Front brachte, sah alles nach der dritten Niederlage in Folge für Dallas aus. Doch die Mavs schlugen tatsächlich noch einmal zurück. Erst Harrison Barnes, der mit 31 Punkten am Ende der beste Punktesammler seines Teams werden sollte, und quasi mit der Schlusssirene Dirk Nowitzki aus der Mitteldistanz behielten die Nerven und glichen zum 100:100 aus.

In der Overtime ließen sich die Mavericks dann nicht mehr von der Siegerstraße abbringen. Vor allem Devin Harris (13 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists) und Barnes führten Dallas letztlich zum 21. Saisonsieg.

Dallas (21-32) hält damit Kontakt zu den Playoffs-Plätzen in der Western Conference. Utah (34-20) liegt trotz der bitteren Niederlage weiter vor den Mavericks auf Platz vier im Westen. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)