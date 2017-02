Der deutsche NBA-Spieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls einen rabenschwarzen Abend gegen die Golden State Warriors erlebt. Beim 123:92-Heimsieg gab der Vize-Meister die Führung nicht ein einziges Mal aus der Hand.

Zipser, der von Bulls-Coach Fred Hojberg ein weiteres Mal in die Startformation beordert worden war, fand nie in die Partie und schaffte in zehn Minuten Einsatzzeit keinen Zähler.

Warriors im Rausch

Die Warriors spielten sich dagegen in einen Rausch. Alle fünf Startspieler landeten am Ende bei einer zweistelligen Punkteausbeute. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Shooting Guard Klay Thompson mit 28 Zählern und sechs Rebounds heraus. Dazu steuerte Superstar Kevin Durant (22 Punkte, zehn Rebounds) ein Double-Double bei.

Während die Warriors mit ihrem 44. Saisonsieg weiter mit Abstand das beste Team in der Liga bleiben, verlieren die Bulls Boden im Kampf um die Playoffs in der Eastern Conference. Mit 26 Erfolgen bei 27 Niederlagen liegt der sechsfache Meister auf Platz sieben.