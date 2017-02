Eigentlich sollte der Abend in Chicagos United Center ganz zur großen Isiah-Thomas-Show werden, der mit seinem 41. Spiel in Folge mit mehr als 20 Punkten einen Franchise-Rekord aufstellen wollte.

Der Celtics-Point Guard erfüllte seine Pflicht auch, war mit 29 Punkten und sieben Assists wieder einmal bester Scorer seines Teams und überholte so Bostons Legende John Havlicek in den Celtics-Geschichtsbüchern. Der Superstar auf Seiten der Bulls, All Star Jimmy Butler, stahl dem Rekordmann aber in der letzten Sekunde die Show.

Umstrittenes Foul

Butler, der wie Thomas auf 29 Punkte kam, verwandelte mit Ablauf der Uhr zwei Freiwürfe zum 104:103 für die Bulls und vermieste so den großen Abend des 1,75 Meter kleinen Celtics-Aufbauspielers.

Das Foul von Marcus Smart, das Butler mit dem Schlusspfiff an die Freiwurflinie schickte, war indes äußerst umstritten. Der Celtics-Guard berührte den Topscorer der Bulls während eines Sprungwurfs aus der Mitteldistanz nur ganz leicht am Ellenbogen. Rekordmann Thomas selbst kommentierte nach Abpfiff in den sozialen Medien ganz teamorientiert: "Schrecklicher Pfiff. Das kostete uns ein wichtiges Spiel."

Trotz der bitteren Niederlage halten die Boston Celtics (37-20) vor dem All-Star Wochenende den zweiten Platz in der Eastern Conference. Auch die Chicago Bulls (28-29), für die der angeschlagene deutsche NBA-Profi Paul Zipser noch nicht zum Einsatz kam, mischen im Rennen um die Playoffs im Osten auf Platz sieben weiter kräfitg mit.