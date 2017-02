Wenn LeBron James bisher eine Schwäche nachgesagt werden konnte, waren das wichtige Distanzwürfe in den letzten Sekunden.

Vor dem Spiel gegen die Washington Wizards hatte der Superstar der Cleveland Cavaliers nur zwei seiner letzten 31 Dreierversuche in den letzten fünf Sekunden zum Ausgleich oder Führung seiner Mannschaft getroffen. Bei seinem letzten erfolgreichen Versuch spielte er im Februar 2014 sogar noch für die Miami Heat.

Doch beim 140:135-Sieg nach Verlängerung gegen die Washington Wizards war "King James" wieder einmal für die Cavs zur Stelle - und wie.

LeBron gelingt verrückter Dreier

Nachdem er vier Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch einen relativ einfachen Layup verlegt hatte und das Publikum in Washington bereits feierte, brachte sie James 0,3 Sekunden vor Ende der Partie mit einem der verrücktesten Dreier des Jahres zum Schweigen.

Der zweite Superstar in Reihen der Cavs, Kevin Love (39 Punkte, zwölf Rebounds), hatte James zuvor mit einem Inbound-Play über den gesamten Court in Position gebracht.

"LeBron hat einen wahnsinnigen Wurf getroffen. Den macht man wahrscheinlich einmal in einer Million Versuchen", sagte Washingtons John Wall.

Neue Karriere-Bestmarke für LeBron

Cleveland konnte sich durch den Dreier in die Overtime retten, in der der dritte Superstar, Kyrie Irving (23 Punkte, fünf Assists), das Ruder an sich riss.

James hatte nach 47 Sekunden in der Verlängerung sein sechstes Foul kassiert und musste den Rest der Partie zuschauen. Am Ende standen 32 Punkte, sieben Rebounds und 17 Assists auf dem Konto von James. Die Assists stellten für James eine neue Karriere-Bestmarke dar.

Zeitgleich überholte er Lenny Wilkens auf Platz 13 in der ewigen Assists-Bestenliste. Es war zudem erst sein drittes Spiel mit mindestens 30 Punkte und 15 Assists in seiner Karriere.

Siegesserie der Wizards reißt

Bei den Wizards konnte auch der überragende Bradley Beal mit 41 Punkten und acht Assists die Niederlage nicht verhindern. Spielmacher Wall kam auf 22 Punkte und zwölf Assists.

Für Washington war es die erste Heimniederlage nach 17 Siegen in Folge. Dennoch bleiben sie auf Rang vier in der Eastern Conference, da die Atlanta Hawks zeitgleich den Utah Jazz unterlagen.

Die Cleveland Cavaliers führen mit 35 Siegen in 50 Spielen weiterhin den Osten an - kein Wunder, wenn man einen LeBron James in seinen Reihen hat, dem solche verrückten Würfe gelingen.