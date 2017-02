Nachdem er zweimal den Titel gewinnen konnte, tritt Zack LaVine beim Dunk-Contest am NBA All-Star Weekend (17. bis 19. Februar LIVE im TV auf SPORT1 US) in diesem Jahr nicht mehr an. Dafür bekommt Aaron Gordon von den Orlando Magic die Möglichkeit den Titel zu gewinnen.

Seine Herausforderer: DeAndre Jordan von den Los Angeles Clippers, Glenn Robinson III von den Indiana Pacers und Rookie Derrick Jones Jr. von den Phoenix Suns.

Gordon hatte bereits im letzten Jahr teilgenommen, LaVine nach einem epischen Duell aber den Titel überlassen müssen.

Thompson will Geschichte schreiben

Beim All-Star-3-Point-Contest am Samstag greift Scharfschütze Klay Thompson von den Warriors erneut nach dem Titel.

Er bekommt es mit Kyrie Irvin von den Cavaliers, Torontos Kyle Lowry, Kemba Walker von den Hornets, Eric Gordon von den Houston Rockets, mit Wesley Matthews von den Mavericks, mit C.J. McCollum von Portland und mit Nick Young von den Los Angeles Lakers zu tun.

Der Gewinner aus dem Jahr 2015, Stephen Curry von den Golden State Warriors, tritt in diesem Jahr dagegen nicht an. Klay Thompson, der den Contest im letzten Jahr gewonnen hat, will der zweite Spieler nach Jason Kapono (2007 und 2008) werden, der zweimal hintereinander gewinnen kann.