Die Atlanta Hawks haben in der NBA ohne Dennis Schröder ein Ausrufezeichen gesetzt.

Atlanta gewann bei den Cleveland Cavaliers um LeBron James mit 114:100 und kam den Playoffs einen weiteren Schritt näher. Mit 41 Erfolgen und 38 Niederlagen liegen die Hawks als Fünfter drei Siege vor den Miami Heat (38-41) auf Rang neun (Die Tabellen der NBA).

Gegen den Meister verzichtete Trainer Mike Budenholzer auf Schröder, der sich gegen Boston leicht am Fuß verletzt hatte, sowie Paul Millsap, Dwight Howard und Kent Bazemore. Die Cavs dagegen traten in nahezu Bestbesetzung an, nur Center Tristan Thompson fehlte.

LeBron James (27 Punkte, acht Rebounds, sieben Assists), Kyrie Irving (18 Zähler, sieben Assists) und Kevin Love (15 Punkte, 15 Rebounds) zeigten auch allesamt ansprechende Leistung, James (80 Prozent) und Irving (61 Prozent) glänzten zudem mit ihren Wurfquoten.

Allerdings lued die Defense einmal mehr den Gegner zum Punkten ein, zudem hatte der Titelverteidiger klare Nachteile auf der Bank (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Bester Hawks-Werfer war Tim Hardaway Jr. mit 22 Punkten.