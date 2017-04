Die San Antonio Spurs haben in der ersten Playoff-Runde der NBA in Spiel drei ihre erste Niederlage kassiert.

Bei den Memphis Grizzlies unterlagen die Texaner nach zwei klaren Siegen mit 94:105 (46:50).

Memphis beendete durch den Erfolg seine Misere gegen den fünfmaligen Meister. In den letzten zehn Postseason-Duellen mit den Spurs war den Grizzlies nie ein Sieg gelungen (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

Mike Conley führte sein Team mit 24 Punkten und acht Assists an. Die Big Men Zach Randolph, der erstmals in der Serie in der Starting Five stand, und Marc Gasol steuerten jeweils 21 Zähler zum Erfolg bei.

Memphis hält Leonard in Schach

Der Schlüssel zum Erfolg lag für Memphis darin, San Antonios Kawhi Leonard zu stoppen. Dieser hatte in den ersten beiden Spielen noch 32 beziehungsweise 37 Punkte erzielt. Diesmal kam er nur auf 18 Punkte.

LaMarcus Aldridge verbuchte mit 16 Zählern und elf Rebounds immerhin ein Double-Double.

Nach einem schwachen dritten Viertel lagen die Spurs mit 18 Punkten zurück, woraufhin Trainer-Legende Gregg Popovich seine Starter fast das komplette vierte Viertel zuschauen ließ.

Die Grizzlies verkürzten in der Best-of-seven-Serie damit auf 1:2.

