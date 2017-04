Das Playoff-Duell zwischen den Utah Jazz und den Los Angeles Clippers geht in die zweite Runde.

Die Clippers wollen nach der Last-Minute-Niederlage im ersten Spiel der Post-Season zurückschlagen (Mi., 4.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US).

Spiel eins der best-of-seven-Serie endete denkbar knapp. Mit einem Buzzer Beater von Joe Johnson sicherte sich Utah den ersten Playoff-Sieg seit 2010. Sogar der Videobeweis musste herhalten, um den Last-Minute-Sieg zu bestätigen.

Die schon die ganze Saison von Verletzungssorgen geplagten Jazz müssen im zweiten Spiel, diesmal in Los Angeles, wohl erneut auf Center Rudy Gobert verzichten. Der Franzose verletzte sich in Spiel eins schon nach 17 Sekunden am Knie. Wann er zurückkehren kann, ist völlig offen.

SPORT1 begleitet die Partie am Mittwoch um 4.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und berichtet auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.