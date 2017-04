Die Atlanta Hawks um Nationalspieler Dennis Schröder haben in der ersten Runde der NBA-Playoffs auch Spiel zwei der Serie verloren.

Die Hawks unterlagen den Washington Wizards mit 101:109 (43: 51) und werden in Spiel drei alle Hoffnung darauf setzen, dass man vor heimischer Kulisse zurück in die Spur findet.

Die Zuschauer in Washington hatten aber - abgesehen vom Sieg ihres Teams - wenig Freude an dem Spiel. 57 Fouls und 71 Freiwürfe verhinderten, dass auch nur ein Ansatz von Spielfluss aufkommen konnte.

Schröder mit ordentlicher Leistung

Schröder zeigte eine ordentliche Leistung und kam in 38 Minuten Einsatzzeit auf 23 Punkte und sechs Assists. Dazu konnte er mit +2 als einziger Starter neben Howard mit einer positiven Plus-Minus-Bilanz aufweisen.

Allerdings traf der 23-Jährige nur acht seiner 21 Versuche aus dem Feld. Dabei hatte Schröder vor allem aus der Distanz große Probleme: Nur einer seiner acht Dreierversuche fand das Ziel.

Damit reihte sich Schröder nahtlos in die Leistung seiner Teamkollegen von der Dreipunktelinie ein. Lediglich 20 Prozent der Würfe Atlantas aus der Distanz waren erfolgreich.

"Wir hatten ein paar Ballverluste, die zu einfachen Punkten geführt haben. Wir müssen da besser aufpassen. Zudem müssen wir ein paar mehr unserer offenen Dreier treffen. Das hat einen großen Einfluss auf das Spiel", sagte Atlantas Hawks Coach nach der Partie.

Hawks können Wall und Beal nicht stoppen

Schröder erhielt vor allem Unterstützung von Paul Millsap, dem mit 27 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double gelangen. Center Dwight Howard blieb mit sechs Punkten und sieben Rebounds in 20 Minuten allerdings weitgehend blass.

Den Unterschied machte am Ende wieder einmal das starke Backcourt-Duo der Wizards aus, das 63 der 109 Punkte Washingtons erzielten. John Wall kam dabei auf 32 Punkte und neun Assists, Bradley Beal glänzte mit 31 Punkten.

Auch der Center der Wizards, Marcin Gortat, wird in der Serie immer mehr zum Alptraum für die Hawks. Diese trafen erst sechs ihrer 20 Versuche gegen ihn. In Spiel zwei gelang ihn mit 14 Punkten und zehn Rebounds sogar ein Double-Double, dazu blockte er gleich fünf Würfe der Hawks.

Noch ist nicht verloren für die Hawks, denn nun dürfen sie zweimal vor heimischer Kulisse ran. Bedenkt man allerdings, dass Atlanta in 18 Versuchen noch nie eine Serie gewonnen hat, nachdem sie 0:2 in Rückstand gerieten, hält sich der Optismus der Hawks-Fans vermutlich in Grenzen.