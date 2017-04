Im Duell zwischen den heißesten Anwärtern auf den MVP-Award glänzt Superstar Russell Westbrook vor heimischem Publikum zwar mit einer Galavorstellung, am Ende geht aber James Harden als Sieger vom Platz.

Die Oklahoma City Thunder verlieren in einem engen Spiel knapp mit 109:113 gegen die Houston Rockets und liegen in der Playoff-Serie nun schon mit 1:3 zurück (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

Bereits zur Halbzeitpause hatte Westbrook das nächste Triple-Double unter Dach und Fach gebracht, am Ende standen für den 28-Jährigen 35 Punkte, 14 Rebounds und 14 Assists zu Buche. Damit ist der Amerikaner der erste Spieler in der NBA-Geschichte, der in drei aufeinander folgenden Playoff-Spielen ein Triple-Double mit mehr als 30 Punkten erzielt hat.

Kritik an Westbrook nach dem Spiel

Trotz der starken Leistung von Westbrook erntete er nach dem Spiel Kritik. Zur Halbzeitpause hatte Oklahoma noch in Führung gelegen, dann gönnte sich Westbrook in den letzten zwei Vierteln einige längere Pausen. In den Phasen in denen der Superstar nicht auf dem Feld stand kippte das Spiel zu Gunsten der Rockets.

Nach der Partie wollte Westbrook auf Nachfrage nicht erklären, warum er in der zweiten Spielhälfte die ein oder andere Pause eingelegt hatte. "Versuchen Sie nicht uns zu spalten oder uns gegeneinander aufzuhetzen. Wir spielen als Team zusammen und das ist alles was zählt", antwortet er gegenüber Journalisten.

Brasilianer Nene wird zum Matchwinner

Sein Gegenüber James Harden erwischte mit 16 Punkten, sieben Rebounds und acht Assists keinen überragenden Abend, er konnte sich aber auf seine Mitspieler verlassen. Mit Ariza, Gordon und Williams trafen drei Mitspieler zweistellig. Zum Matchwinner wurde aber ein Brasilianer. Nene Hilario, sonst nur Ersatzspieler, versenkte alle seiner zwölf Würfe aus dem Feld im Korb und kam am Ende auf 28 Punkte, zehn Rebounds und einen Assist.

"Dafür hat man ein Team, es geht nicht nur um einen Spieler", lobte Harden die Leistung seines gesamten Teams nach dem Spiel.

Am 26. April können die Rockets den Sack zumachen und mit dem vierten Sieg in die nächste Playoff-Runde einziehen.