Die Playoffs in der NBA stehen vor der Tür - Zeit, um auf die größten Szenen aller Zeiten zurückzublicken.

Michael Jordans "The Shot", sein Flu Game oder sein letzter Wurf zum Titel. Dirk Nowitzkis Layup zum Sieg in Game 2 gegen Miami auf dem Weg zur Meisterschaft 2011.

Ray Allens eiskalter Dreier zum Ausgleich für die Heat gegen San Antonio. Die legendären Steals der Boston Celtics. Kobe Bryants Buzzer Beater gegen Phoenix.

Was ist der Moment, der am meisten in Erinnerung blieb? Stimmen Sie jetzt ab!