Vor den NBA-Finals scheinen die Rollen klar verteilt.

Die Golden State Warriors um ihre Superstars Kevin Durant und Steph Curry sind nicht nur bei den Buchmachern der klare Favorit - obwohl die Cleveland Cavaliers von LeBron James als Titelverteidiger in die Neuauflage der Endspielserien von 2015 und 2016 gehen.

Für Gerede um den Underdog-Status seines Teams hat Cavs-Star Kevin Love nur ein müdes Lächeln übrig. (Ergebnisse und Spielplan)

"Dieses ganze Underdog-Ding finde ich lustig", meinte der Forward im Vorfeld der Finals lapidar, "denn, hey, wir verteidigen hier immer noch unseren Titel. Wir wollen den Repeat und werden und werden das als Treibstoff nutzen, als Motivation."

Der Big Man, der in den Playoffs bislang überragend spielt und im Schnitt 19 Punkte und 11 Rebounds im Schnitt auflegt, will von einem Nachteil seines Teams nichts wissen, auch wenn die Warriors ohne Niederlage in die Finals maschiert sind (Cleveland verlor immerhin ein Spiel gegen Boston). (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

"Ich habe nicht das Gefühl, dass wir der Underdog sind", stellte Love klar: "Wir passen von den Matchups her gut zu ihnen, und sie sagen das selbe von uns."

