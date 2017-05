NBA-Star Blake Griffin von den Los Angeles Clippers ist einen Tag nach dem Playoff-Aus des Klubs am rechten großen Zeh operiert worden.

Der Forward dürfte bis zum Beginn des Trainingscamps für die neue Saison im Oktober wieder fit sein.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Die Clippers waren in der ersten Runde mit 3:4 an Utah Jazz gescheitert. Griffin verletzte sich in Spiel drei der best-of-seven-Serie und kam danach nicht mehr zum Einsatz.