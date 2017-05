Die stärkste Basketball-Liga der Welt sucht ihren Champion: Zum dritten Mal nacheinander stehen sich in den NBA Finals die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers gegenüber.(Alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 US)

Beide Teams dominierten auch in dieser Saison das Geschehen. Während die Warriors in den Playoffs noch ungeschlagen sind, mussten die Cavaliers lediglich eine Niederlage in den Conference Finals gegen die Boston Celtics hinnehmen. Nun stellt sich die große Frage, wer diesmal im Gigantenduell die Oberhand behält. Nachdem die "Dubs" 2015 mit 4:2 triumphiertem, setzten sich im Vorjahr die "Cavs" mit 4:3 durch.

Vieles wird bei Cleveland erneut von ihrem Superstar LeBron James abhängen, der sich in der Runde zuvor zum besten Playoff-Scorer aller Zeiten vor Michael Jordan krönte. Unterstützung erhält "King" James von den formstarken Kyrie Irving und Kevin Love.

Noch schwerer auszurechnen sind die Warriors seit Kevin Durant in dieser Saison das Team verstärkt. Golden State hat neben den beiden Scharfschützen Steph Curry und Klay Thompson zudem mit Draymond Green einen der besten Verteidiger der Liga auf dem Parkett. Spiel 1 der Best-of-Seven-Serie um die NBA-Meisterschaft findet in Oakland statt.

Die Übertragungszeiten des NBA-Finales auf SPORT1 US im Überblick:

Spiel 1: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Fr., 2. Juni 3 Uhr)

Spiel 2: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Mo., 5. Juni 2 Uhr)

Spiel 3: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors (Do., 8. Juni 3 Uhr)

Spiel 4: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors (Sa., 10. Juni 3 Uhr)

Spiel 5 (falls erforderlich): Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Di., 12. Juni 3 Uhr)

Spiel 6 (falls erforderlich): Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors (Fr., 16. Juni 3 Uhr)

Spiel 7 (falls erforderlich): Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Mo., 19. Juni 2 Uhr)