Sollten die Golden State Warriors den NBA-Titel zurückerobern, ist klar, woran es ganz bestimmt gelegen haben wird: an einem Küchengerät.

In der am Donnerstag beginnenden Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers (alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 US) hofft der Champion von 2015 wieder auf seinen Glückstoaster.

Video LeBrons Wurf für die Ewigkeit im Video

Seit Klay Thompson diesen bei einer Autogrammstunde Mitte März unterschrieben hat, sind die Warriors mit dem Dreier-Spezialisten auf dem Feld ungeschlagen!

Lediglich ein einziges Spiel von 28 ging seitdem verloren - und da setzte Thompson aus. In den Playoffs steht bislang eine Bilanz von 12:0 Siegen. Logisch, dass auf Twitter der #ToasterStreak unterwegs ist.

Toaster verwirrt Thompson

Für die Warriors und Thompson markiert die Aktion einen echten Wendepunkt in der Saison.

Nachdem sich Superstar Kevin Durant am 28. Februar verletzt hatte, musste sich Golden State in den darauffolgenden sechs Partien vier Mal geschlagen geben. Das Team wirkte in dieser Zeit unsicher und präsentierte sich nicht als Einheit.

Doch dann hat Thompson dem Toaster ein Autogramm verpasst.

Ein Anhänger hielt ihm den Apparat bei einem Fantermin entgegen und bat Thompson um eine Unterschrift. Der beäugte den Toaster zunächst etwas verwirrt.

Klay Thompson ist etwas verwirrt, als er von einem Fan einen Toaster hingehalten bekommt © imgur.com/RDollaz

Auf dem Gerät hatten sich zuvor bereits Teamkollege Draymond Green und Spurs-Star David Lee verewigt. Zudem war der Toaster mit dem Logo der Dubs bedruckt.

Doch Thompson kam der kuriosen Bitte nach, unterschrieb und machte den Fan glücklich.

Logo verbrennt, Brot bleibt praktisch roh

Anders als die Leistungen der Warriors ist das Röstgerät jedoch ein Reinfall.

Der Toaster war zu der Zeit eine Neuigkeit bei Amazon, doch die Käufer wurden reihenweise enttäuscht.

Zwar konnte das Küchengerät das Logo ins Brot prägen, doch die Stelle verbrannte, während der Rest des Toasts nahezu roh blieb.

Aber solange die Siegesserie des Teams um Superstar Stephen Curry auch in der Finalserie dank des Toasters anhält, werden die Dubs-Fans das verschmerzen können.