Der Reifenhersteller Goodyear wird in der kommenden Saison der NBA erster Trikotsponsor des noch amtierenden Meisters Cleveland Cavaliers.

Das US-Unternehmen und Cavs-Star LeBron James verbindet etwas Besonderes. Der drittgrößte Reifenhersteller der Welt nach Bridgestone und Michelin hat seinen Sitz in Akron/Ohio, dem Geburtsort des zweimaligen Olympiasiegers.

"Jeder Junge in Akron wächst mit den Goodyear-Ballons am Himmel auf. Das macht uns alle stolz", sagte James, der Cleveland in der vergangenen Saison zum ersten Meistertitel geführt hatte.

Ab der kommenden Spielzeit ist erstmals Trikotwerbung in der NBA erlaubt - zunächst für drei Jahre und nur in einer Größe von 6,45 mal 6,45 Zentimetern auf der linken Brust. Es wird erwartet, dass Top-Mannschaften wie Cleveland zwischen 15 und 25 Millionen Dollar pro Saison erlösen.