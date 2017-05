Es gab Zeiten, da hatte Dirk Nowitzki noch einen schweren Stand in der NBA. Doch inzwischen wird er regelmäßig mit Lob überschüttet.

So auch von Charles Barkley. Die NBA-Legende machte unmissverständlich klar, dass den Deutschen etwas von anderen NBA-Stars abhebe.

"Einer der Gründe, warum ich Dirk Nowitzki respektiere: Könnt ihr euch vorstellen, dass er die Dallas Mavericks verlassen und sich zum Titel geschummelt hätte?", fragte er rhetorisch bei einer Sendung von ESPN.

Spitze gegen James

Hintergrund seiner Worte ist die Diskussion darüber, welche Position LeBron James in den Annalen der NBA-Geschichte einnimmt. Barkley spielt auf dessen Wechsel und die anschließende Zusammenstellung mit den besten Akteuren an.

"Nowitzki blieb bei Dallas und Mark Cuban (Eigentümer der Dallas Mavericks; Anm. d. Red.) sowie Don Nelson (ehemaliger Trainer der Dallas Mavericks; Anm. d. Red.) bauten ein Team auf. Sie gewannen den Titel. Und das ist besser, als all deine Freunde anzurufen und zu sagen: 'Hey, lass uns zusammenkommen und die NBA dominieren'. Das gilt es zu berücksichtigen", meinte Barkley in erwähnter Anspielung auf James, dem er damit vorwirft, es so bei seiner Rückkehr zu den Cleveland Cavaliers gemacht zu haben.

Den Weg, den Nowitzki gegangen sei, würde heute niemand mehr gehen, schloss Barkley.