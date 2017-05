Die ohnehin geringe Chance der Boston Celtics auf den Einzug ins Playoff-Finale der NBA ist auf ein Minimum gesunken. Isaiah Thomas, Topscorer beim Rekordmeister, kann wegen einer Hüftverletzung in dieser Saison nicht mehr auflaufen. Das gaben die Celtics bekannt.

Boston liegt in der Best-of-Seven-Serie gegen Titelverteidiger Cleveland Cavaliers nach zwei Heimspielen mit 0:2 zurück. Das Team um Superstar LeBron James spielt nun zweimal in eigener Halle und kann das Weiterkommen perfekt machen. Die Cavs haben in den Playoffs noch keine Partie verloren. (Die NBA-Playoffs in der Übersicht)

Thomas, dessen jüngere Schwester Chyna (22) kurz vor dem Beginn der Meisterrunde tödlich verunglückt war, hatte den 17-maligen Champion Boston zu Siegen über die Chicago Bulls (4:2) und die Washington Wizards (4:3) geführt.