Celtics-Superstar Isaiah Thomas hat die Boston Celtics in einem Overtime-Krimi zum zweiten Sieg gegen die Washington Wizards geführt.

Boston gewann Spiel zwei der best-of-seven-Serie mit 129:119 und Thomas steuerte 53 Zähler bei, davon neun Zähler in der Verlängerung, die Boston mit 15:5 deutlich für sich entschied.(Ergebnisse und Spielplan)

"Meine Schwester. Alles was ich mache, ist für sie und sie passt auf mich auf", erklärte der Celtics-Star bei TNT die Gründe für seine große Leistung. Sie hätte nicht gewollt, dass er aufhöre zu spielen und das treibe ihn an, so Thomas. Erst wenn er nicht spiele, begreife er, dass sie nicht mehr da ist. Am Tag des Spiels hätte sie ihren 23. Geburtstag gehabt.

Zahn behindert Thomas nicht

Chyna Thomas, die Schwester von Isaiah, wurde vergangen Monat, einen Tag bevor die Playoffs für Boston starteten, bei einem Autounfall getötet.

Auch der verlorene Zahn behinderte den 28-Jährigen nicht, obwohl die Probleme größer sind, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. "Der ausgefallene Zahn, ist nicht der einzige betroffene Zahn. Er hatte noch weitere Probleme und musste sich einer Mund-OP unterziehen", sagte Celtics-Coach Brad Stevens nach der Partie und schwärmte von der Leistung seines Superstars: "Nach dem ersten Spiel fühlte er sich nicht gut und hatte einen schweren Tag. Ich dachte, er muss das einfach verdrängen. Aber er hat es nicht nur verdrängt, er hat über 50 Punkte gemacht."

Der Anführer der Celtics ist der fünfte Spieler der Franchise-Geschichte, der in einem Playoff-Spiel mindestens 50 Punkte erzielt hat. Den Rekord von John Havlicek verpasste er dabei um einen Punkt. Im Schatten von Thomas war Center Al Horford mit 15 Punkten der zweitbeste Scorer.(Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Bei den Wizards gelang John Wall ein Double-Double. Der Aufbauspieler erzielte 40 Punkte und 13 Assists.