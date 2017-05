Bis zur Halbzeit sah es so aus, als ob die Siegesserie der Cleveland Cavaliers in den Playoffs erneut in Kanada endet: Doch dank eines starken Schlusspurts und des überragenden LeBron James konnten die Cavs in den Conference-Semifinals den dritten Sieg im Spiel feiern.

Der NBA-Champion setzte sich bei den Toronto Raptors am Ende klar mit 115:94 (49:52) durch und ist in der best-of-seven-Serie nur noch einen Sieg vom Einzug in die Runde der letzten Vier entfernt.

James war mit 35 Punkten bester Werfer seines Teams und steuerte noch acht Rebounds und sieben Assists bei. Unterstützung erhielt er vor allem von seinen Superstar-Kollegen Kevin Love (16 Punkte und 13 Rebounds) und Kyrie Irving (16 Punkte und vier Assists), wenngleich letztgenannter nur sieben seiner 21 Würfe aus dem Feld traf.

Toronto muss auf Lowry verzichten

"Wir wussten, dass wir in eine feindliche Umgebung gekommen sind. Wir wussten, dass wir alles geben würden, was sie haben - egal, wer bei ihnen in der der Starting Five steht", sagte James.

Der viermalige MVP spielte damit auf den Ausfall von Torontos Spielmacher Kyle Lowry an, der aufgrund eines verstauchten Knöchels passen musste.

Dass es dennoch lange Zeit spannend war, lag in erster Linie an Lowrys All-Star-Kollege DeMar DeRozan, der mit 37 Punkten eine neue persönliche Bestmarke in den Playoffs aufstellte.

Doch anders als LeBron erhielt DeRozan kaum Unterstützung von seinen Teamkollegen. Besonders die Bankspieler blieben offensiv komplett harmlos erzielten zusammen gerade einmal neun Punkte.

Cleveland peilt nächsten Sweep an

Sollte Cleveland in der Nacht zum Sonntag auch das vierte Spiel gewinnen, wäre es bereits der zweite "Sweep" in der Entscheidungsrunde. Bislang haben die Cavs alle sieben Playoff-Spiele gewonnen. In der ersten Runde hatte Cleveland die Indiana Pacers mit 4:0 bezwungen.

"Wir müssen jetzt nicht darüber nachdenken, ob es ein Sweep wird oder ob wir uns ausruhen können. Wir müssen darüber nachdenken, was wir am Sonntag offensiv und defensiv umsetzen müssen", sagte James.

In der vergangenen Saison hatten die Cavaliers sogar zehn Spiele in Folge gewonnen, ehe sie in Toronto zwei Niederlagen einstecken mussten.

Die Cavs sind damit das erste Team seit den Minneapolis Lakers (1949 und 1950), die zwei Saisons in Folge ihre ersten sieben Playoff-Spiele gewonnen haben.