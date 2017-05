Die Golden State Warriors sind in den Conference Finals der NBA nach einem dramatischen ersten Spiel gegen die San Antonio Spurs mit 1:0 in Führung gegangen.

Das erfolgreichste Team der Regular Season setzte sich im Duell der beiden besten Teams der Western Conference letztlich hauchdünn mit 113:111 durch - und das, obwohl die Warriors zwischenzeitlich bereits mit 25 Punkten zurückgelegen hatten (Die NBA-Playoffs im Überblick).

Spurs bangen um Leonard

Mitverantwortlich für die Wende war die Verletzung von Spurs-Star Kawhi Leonard: Der Small Forward hatte in der vorherigen Runde gegen die Houston Rockets bereits das Ende von Spiel 5 sowie das entscheidende Spiel 6 mit einer Knöchelverletzung verpasst.

Gegen die Warriors knickte Leonard erneut zwei Mal um und verließ Mitte des dritten Viertels endgültig den Court. Zu diesem Zeitpunkt führte San Antonio noch mit 23 Zählern Vorsprung.

Curry läuft von außen heiß

Anschließend sorgten aufseiten von Golden State vor allem Topscorer Stephen Curry (40 Punkte, 7 Dreier) und Kevin Durant (34 Punkte, 4 Blocks) für die Wende.

Bei San Antonio hielt vor allem LaMarcus Aldridge (28 Punkte, 8 Rebounds) dagegen, Leonard kam bis zu seinem verletzungsbedingen Ausscheiden auf 26 Punkte und acht Rebounds, Routinier Manu Ginobili erzielte von der Bank kommend 17 Punkte.

Spiel 2 der Serie um den Einzug in die NBA-Finals steigt in der Nacht auf Dienstag (ab 3 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM bei DAZN) erneut in der Oracle Arena von Oakland.