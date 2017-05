LeBron James hat seine Cleveland Cavaliers zum Auftakt der Conference Semifinals in den NBA-Playoffs zum Sieg gegen die Toronto Raptors geführt.

Der Superstar erzielte beim 116:105 35 Punkte und legte dazu mit zehn Rebounds auch ein Double Double auf. Außerdem sorgte der Small Forward für die außergewöhnlichste Szene des Spiels.

James greift zum Bier

Als eine Frau im dritten Viertel in der ersten Reihe Bier verteilte, schnappte er sich eine Flasche und führte sie zum Mund. Allerdings trank er nicht daraus.

Zu diesem Späßchen hatte James auch allen Grund. Denn nur wenige Augenblicke zuvor hatte er die Aufholjagd der Raptors praktisch im Alleingang gestoppt, nachdem die Gäste noch einmal auf sieben Punkte herangekommen waren: mit zwei Dreiern und einem Dreipunktspiel.

"Ich stehe eigentlich nicht so auf Bier", sagte James zu seiner kuriosen Aktion. "Wenn sie stattdessen Rotwein dabei gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Schluck genommen."

Die Cavaliers hatten nach ihrem 4:0-Sweep gegen die Indiana Pacers in der ersten Playoff-Runde seit dem 23. April kein Spiel mehr bestritten. Ihren Rhythmus aber fanden sie schnell wieder und führten bereits nach dem ersten Viertel mit 30:18.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

"Die große Unbekannte"

"Das war die große Unbekannte: Wie werden wir in das Spiel hineinkommen?", sagte James über die lange Pause. "Natürlich bereitet man sich vor und will gut spielen. Aber nach einer Pause von acht Tagen weiß man nicht genau, wo man steht. Wir waren jedoch von Beginn an sehr energisch."

Neben dem viermaligen MVP gelangen auch Kyrie Irving (24 Punkte, 10 Assists) und Tristan Thompson (11 Punkte, 14 Rebounds) in zwei Kategorien zweistellige Werte.

Bei den Raptors war Kyle Lowry mit 20 Punkten erfolgreichster Werfer.

Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie findet - ebenfalls in Cleveland - in der Nacht auf Donnerstag um 1 Uhr deutscher Zeit statt.