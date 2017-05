Die Houston Rockets haben den Sieg im vierten Spiel der Halbfinalserie der Western Conference gegen die San Antonio Spurs teuer bezahlt.

Wie die Rockets am Montag mitteilten, zog sich Big Man Nene beim 2:2-Ausgleich in der Serie einen Aduktorenriss zu. Damit ist die Saison für den 34-jährigen Brasilianer beendet (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Nene erzielte in den bisherigen neun Playoffpartien durchschnittlich zehn Punkte und holte zudem 4,7 Rebounds. Der Ausfall des Hünen trifft die Rockets schwer, unter dem Korb stehen nur noch Ryan Anderson, Clint Capela und Montrezl Harrell zur Verfügung.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Bereits das zweite Spiel der Serie wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Spurs-Superstar Tony Parker zog sich einen Riss der Quadrizepssehne im linken Fuß zu und wird in dieser Saison ebenfalls nicht mehr auflaufen können (Ergebnisse und Spielplan).