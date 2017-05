Das ist ein großer Rückschlag für die San Antonio Spurs im Kampf um die NBA-Meisterschaft!

Wie die Spurs am Donnerstag mitteilten wird Star-Aufbauspieler Anthony Parker wegen einer gerissenen Quadrizepssehne im linken Fuß in dieser Saison nicht mehr auflaufen können. Dies ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Der Franzose zog sich die Verletzung im zweiten Spiel der Conference-Semifinals gegen die Houston Rockets (121:96) zu. Parker fiel im letzten Viertel nach einem freien Wurf hin, hielt sich sofort das linke Knie und blieb minutenlang auf dem Boden liegen. Von seinen Mitspielern gestützt humpelte er anschließend vom Parkett. Wie sich jetzt herausstellte mussten die Spurs den 1:1-Ausgleich in der best-of-seven-Serie teuer bezahlen (Ergebnisse und Spielplan).

Parkers Rolle als Starter wird jetzt vermutlich Patty Mills übernehmen. Ein schweres Unterfangen für den Australier, spielte Parker mit durchschnittlich 15,9 Punkten und 3,1 Assists doch starke Playoffs.