LeBron James von den Cleveland Cavaliers stellt selbst in Zeiten einer Niederlage Rekorde auf.

Gegen die Golden State Warriors verlor der 32-Jährige zwar in fünf Spielen den Kampf um den Titel, an der Leistung von James lag das aber kaum.

Der dreifache NBA-Champion schaffte als erster Spieler durchschnittlich ein Triple-Double in einer Finalserie.

In fünf Spielen lieferte James 33,6 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists im Schnitt ab. Doch selbst diese starke individuelle Leistung konnte den Siegeszug der Warriors nicht aufhalten.

Schon in Spiel vier hatte James mit seinem insgesamt neunten Triple-Double in einer Finals-Begegnung einen Rekord aufgestellt und Lakers-Legende Magic Johnson an der Spitze der meisten Triple-Double in den Finals abgelöst.