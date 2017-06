Russell Westbrooks historisches Saison ist mit der Auszeichnung als MVP der Regular Season in der NBA gekrönt worden.

Damit setzte sich der Pointguard der Oklahoma City Thunder bei der Wahl zum besten Spieler der abgelaufenen Saison gegen James Harden von den Houston Rockets und Kawhi Leonard von den San Antonio Spurs durch.

Die Superstars LeBron James, Kevin Durant oder Steph Curry hatten es zuvor nicht einmal in die Top 3 dieser Kategorie geschafft.

In seiner Dankesrede wurde der 28-Jährige, der mit OKC in der ersten Runde der Playoffs an Harden und den Rockets gescheitert war, emotional: "Danke an jeden, der mir auf diesem Weg geholfen hat."

Westbrook schaffte es in der zurückliegenden Saison als erster Spieler seit Oscar Robertson 1962, statistisch ein Triple-Double pro Spiel zu erzielen. Robertsons Uralt-Rekord von 41 Triple-Doubles in der regulären Saison fügte der OKC-Spielmacher sogar noch ein Triple-Dpuble hinzu.

Neben Westbrook staubte aber auch Dirk Nowitzki bei der Award Show der NBA in New York recht überraschend eine Auszeichung ab. "Dirkules" wurde mit der Twyman-Stokes Trophäe als bester Mitspieler des Jahres ausgezeichnet und damit für seine fast schon legendäre Teamplayer-Mentalität geehrt.

Außerdem trat der Deutsche als Laudator für den Most Improved Player of the Year, Giannis Antetokounmpo auf.

Mehr Infos folgen in Kürze.