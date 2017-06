Die NBA hat am Montag das All-Defensive First Team und das All-Rookie First Team bekannt gegeben.

Mit Draymond Green (Golden State Warriors), Rudy Gobert (Utah Jazz) und Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) wurden die drei Finalisten bei der Wahl zum NBA Defensive Player of the Year ins All-Defensive First Team gewählt.

Der NBA Defensive Player of the Year wird bei den NBA Awards, die heute ab drei Uhr nachts stattfinden, gekürt.

Der neben seiner erstklassigen Defense auch für seine nicht immer astreinen Aktionen und Provokationen bekannte Green bekam die meisten Stimmen der 100 Journalisten. Nur ein einziger wählte ihn nicht ins First Team. Chris Paul stand zum sechsten Mal in Folge im First Team, für Patrick Beverley war es die Premiere.

Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks) und Dario Saric (Philadelphia 76ers) wurden einstimmig in das NBA All-Rookie First Team gewählt. Dirk Nowitzkis Teamkollege Yogi Ferrell schaffte es immerhin ins Second Team.

Das NBA All-Defensive First Team 2016/17

Draymond Green, Forward Golden State Warriors

Rudy Gobert, Center Utah Jazz

Kawhi Leonard, Forward San Antonio Spurs

Chris Paul, Guard Los Angeles Clippers

Patrick Beverley, Guard Houston Rockets

Das NBA All-Defensive Second Team 2016/17

Tony Allen, Guard Memphis Grizzlies

Danny Green, Guard San Antonio Spurs

Anthony Davis, Center New Orleans Pelicans

Giannis Antetokounmpo, Forward Milwaukee Bucks

Andre Roberson, Forward Oklahoma City Thunder

Das NBA All-Rookie First Team 2016/17

Malcolm Brogdon, Guard Milwaukee Bucks

Dario Saric, Forward Philadelphia 76ers

Joel Embiid, Center Philadelphia 76ers

Buddy Hield, Guard Sacramento Kings

Willy Hernangomez, Center New York Knicks

Das NBA All-Rookie Second Team 2016/17

Jamal Murray, Guard Denver Nuggets

Yogi Ferrell, Guard Dallas Mavericks

Marquese Criss, Forward Phoenix Suns

Brandon Ingram, Forward Los Angeles Lakers

Jaylen Brown, Forward Boston Celtics