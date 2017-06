Das die Houston Rockets alles unternehmen wollen, um Chris Paul von den Los Angeles Clippers nach Texas zu lotsen, war schon seit einigen Tagen bekannt. Jetzt ist der Deal perfekt.

Nach Informationen von "The Vertical" einigten sich die Rockets und die Clippers auf einen spektakulären Trade. Demnach wird der 9-fache All-Star zu den Rockets wechseln, diese erhalten im Gegenzug Patrick Beverley, Lou Williams, Sam Dekker, Montrezl Harrell, DeAndre Liggins, Darrun Hilliard, Kyle Wiltjer, einen First-Round-Pick im Draft 2018 und 661 000 Dollar.

Um den Trade zu ermöglichen wird Paul nicht Free Agent, sondern die Spieleroption auf seinen mit 24,2 Millionen Dollar dotierten Vertrag ziehen. Diesen übernehmen nun die Rockets, 2018 wird der 32-Jährige dann Free Agent.

Paul: "Wir lieben euch alle"

In einem ersten Statement auf Instagram ließ Paul seinen Emotionen freien Lauf und bedankte sich bei bei den Clippers für die sechs vergangenen gemeinsamen Jahre:

"Eine unglaubliche Menge an Emotionen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Viel Liebe und viele Tränen. Ich bin so dankbar für die Fähigkeiten, Basketball spielen zu können. Das ist der Teil, auf den dich niemand vorbereiten kann. Der Los Angeles Community und der Clipper Nation sage ich DANKE! Über die letzten sechs Jahre habt ihr nicht nur mich, sondern meine gesamte Familie aufgenommen. Wir lieben euch alle. Am Wichtigsten sind mir aber die Kings von LA's Best und der Brotherhood Crusade. Ihr habt mein Leben verändert. Es spielt keine Rolle, wo ich mein Geld verdiene. Wir haben noch eine Menge zu tun."

Wie ESPN berichtet, hatte Paul auch Interesse bei den San Antonio Spurs zu spielen. Noch verlockender für ihn ist aber augenscheinlich die Möglichkeit, zusammen mit James Harden bei den Rockets aufzulaufen. Harden machte sich zuletzt bei den Rockets-Verantwortlichen für eine Verpflichtung von Paul stark.

James freut sich mit seinem Freund

Die Rockets werden fortan zwei der besten Scorer und Vorbereiter in ihrem Team haben. Harden legte in der vergangenen Saison 29,1 Punkte, 11,2 Assists und 8,2 Rebounds pro Spiel auf, Paul 18,1 Punkte, 9,2 Assists und 5,0 Rebounds.

Cavaliers-Superstar LeBron James hat seinem Kumpel Paul via Twitter bereits viel Glück auf seiner seiner Reise gewünscht und den Rockets zu dem Deal beglückwünscht.