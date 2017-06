NFL-Profi Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys hat über den Laufstil von Dirk Nowitzki gewitzelt.

"Zeke sagte mir, dass ich wie eine Baby-Giraffe renne. Ist das ein Kompliment?", schrieb Nowitzki via Twitter. Am Samstag veranstaltete der 39-Jährige ein Baseball-Charityspiel in Dallas, wo Sportler aus verschiedenen Sportarten dabei waren, darunter auch Elliott, Running Back der Dallas Cowboys.

Der 21-Jährige legte anschließend mit einem Augenzwinkern noch einmal nach und stellte klar, wie seine Aussage zu verstehen ist: "Wir müssen dir mehr Geschwindigkeit beibringen."

Erst in der vergangenen Woche hatte Nowitzki mit den Glückwünschen der NBA zu seinem 39. Geburtstag gehadert. "Ab jetzt bitte nur noch Happy Birthday sagen…trotzdem danke", schrieb der Würzburger.

In der kommenden Saison geht Nowitzki in seine 20. Saison bei den Dallas Mavericks. Eine solche Zeitspanne bei nur einem Team verbrachte vor ihm nur Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers.