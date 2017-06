Dirk Nowitzki zeigt sich vom jüngsten Neuzugang der Dallas Mavericks begeistert. Mit der Auswahl von Dennis Smith jr. im diesjährigen NBA-Draft hätten die Texaner genau die richtige Entscheidung getroffen.

"Er ist ein großartiger Pick. Man kann im heutigen Spiel nie genügend Schützen oder Athleten haben. Er bringt unglaubliche Athletik mit und sein Wurf ist wirklich gut", lobte Nowitzki.

"Wir hatten großen Druck. Das war der erste Top-10-Pick für uns in 20 Jahren und das konnte man im Raum spüren", berichtete der 39-Jährige.

Die Mavericks hatten in der Vergangenheit mit ihren Picks regelmäßig danebengegriffen. Mit Smith jr. an Nummer 9 könnte ihnen jedoch ein Steal gelungen sein. "Hoffentlich hilft er uns sofort weiter. Wir alle hier helfen ihm erfolgreich zu sein und für lange Zeit ein großartiger Spieler dieser Franchise zu werden", so Nowitzki.