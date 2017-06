Ein Jahr nachdem LeBron James sich per T-Shirt über die Warriors lustig gemacht hatte, revanchierte Draymond Green sich am Freitag auf gleiche Weise.

Auf der offiziellen Siegesparade trug die Nummer 23 der Golden State Warriors ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Quickie" - der Spruch und das Q, eine Hommage an die Quicken Loans Arena der Cleveland Cavaliers.

"Das ist die Arena, in der wir gespielt haben und wir haben sie schnell besiegt, also Quickie", äußerte sich ein verschmitzter Green am Rande der Siegesparty.

"Das Shirt von LeBron konnte ich nicht vergessen und ich habe so lange auf diesen Moment gewartet", sagte der Energizer der Dubs.

James kontert

James hatte bei der Siegesfeier der Cavs im vergangen Jahr ein T-Shirt mit der Aufschrift "Ultimate Warrior" getragen, sich damit über den verspielten 3:1-Vorsprung der Warriors lustiggemacht.

Das gefiel Green überhaupt nicht, weshalb er die Retourkutsche von langer Hand plante. "Es war meine Idee und sie ist mir gut gelungen", fasste Green den nächsten persönlichen Erfolg nach dem Gewinn seines zweiten Ringes zusammen.

Die Antwort von LeBron James ließ aber nicht lange auf sich warten. Noch während der Siegesparade wandte er sich via Instagram an seine Followerschaft.

Ein fieser Konter des "Kings": Der Kommentar "That's what she said" setzt das "Quickie" in einen etwas anderen, für Green und seine Männlichkeit wenig schmeichelhaften Kontext.

Wenig überaschend: Nur Minuten später die Antwort von Green.

"Die Dubs haben ihn rasiert!" Das Battle zwischen beiden ist in vollem Gange. Weitere Runden dürften folgen.