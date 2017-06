Die stärkste Basketball-Liga der Welt sucht ihren Champion: Zum dritten Mal nacheinander stehen sich in den NBA-Finals die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers gegenüber. (Alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 US)

Die ersten beiden Spiele waren eine klare Angelegenheit für die Warriors, glichen sich frappierend in ihrem Ablauf.

Wie bereits in Game 1 konnten die Cavs beim zweiten Aufeinandertreffen in der ersten Halbzeit gut mithalten, lagen nur wenige Punkte zurück. In der zweiten Hälfte drehen die Splash Brothers aber endgültig auf.

Curry düpiert LeBron

Steph Curry, ein nach langer Zeit mal wieder effektiver Klay Thompson und ein wieder überragender Kevin Durant tüteten den 132:113-Erfolg ein. Schon das erste Duell hatten die Dubs mit über 20 Punkten Differenz gewonnen.

LeBron James (29 Punkte, 14 Assists, elf Rebounds) und Kevin Love (27 Punkte, sieben Rebounds) wehrten sich noch am stärksten gegen die Niederlage hatten der Warriors-Dominanz aber nichts entgegenzusetzen.

Besonders bitter für den King: Steph Curry, ebenfalls mit Triple-Double unterwegs, ließ ihn nach der Halbzeit ganz alt aussehen, als er mit ihm erst einmal in jede Richtung dribbelte, ihn dann umkreiste, Richtung Korb zog und sich beim erfolgreichen Layup auch nicht vom Blockversuch des viermaligen MVP aufhalten ließ.

Curry amüsierte die Aktion augenscheinlich: "Ich war ein bisschen wie ein Huhn, dessen Kopf abgehackt wurde - ich bin einfach im Kreis gerannt."

Cavs mit dem Rücken zur Wand

Die Cavs stehen damit schon nach zwei Partien mit dem Rücken zur Wand. Immerhin macht die jüngere Vergangenheit Mut: Auch 2016 lag Cleveland in den Finals schon mit 0:2 und sogar mit 3:1 zurück - der Ausgang ist bekannt, die Cavs schafften eines der größten Comebacks der Sportgeschichte und gewannen noch 4:3.

Beide Teams dominierten auch in dieser Saison das Geschehen. Während die Warriors in den Playoffs noch ungeschlagen sind, mussten die Cavaliers lediglich eine Niederlage in den Conference Finals gegen die Boston Celtics hinnehmen. Nun stellt sich die große Frage, wer diesmal im Gigantenduell die Oberhand behält. Vor dem Cavs-Titel 2016 hatten die "Dubs" 2015 mit 4:2 die Oberhand behalten..

Vieles wird bei Cleveland erneut von Superstar LeBron James abhängen, der sich in der Runde zuvor zum besten Playoff-Scorer aller Zeiten vor Michael Jordan krönte. Unterstützung erhält "King" James von den formstarken Kyrie Irving und Kevin Love.

Noch schwerer auszurechnen sind die Warriors seit Kevin Durant in dieser Saison das Team verstärkt. Golden State hat neben den beiden Scharfschützen Steph Curry und Klay Thompson zudem mit Draymond Green einen der besten Verteidiger der Liga auf dem Parkett.

Die Übertragungszeiten des NBA-Finales auf SPORT1 US im Überblick:

Spiel 1: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 113:91

Spiel 2: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 132:113

Spiel 3: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors (Do., 8. Juni 3 Uhr)

Spiel 4: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors (Sa., 10. Juni 3 Uhr)

Spiel 5 (falls erforderlich): Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Di., 12. Juni 3 Uhr)

Spiel 6 (falls erforderlich): Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors (Fr., 16. Juni 3 Uhr)

Spiel 7 (falls erforderlich): Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Mo., 19. Juni 2 Uhr)

Stand: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 2:0