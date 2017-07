NBA: Dennis Smith Jr. führt Dallas Mavericks in Summer League zum Sieg

vergrößernverkleinern Dennis Smith Jr. (l.) war von den Phoenix Suns oft nur mit unfairen Mitteln zu stoppen © Getty Images

Dennis Smith Jr. bereitet den Fans der Dallas Mavericks in der Summer League weiterhin viel Freude. Mavs-Boss Mark Cuban will in den Osten umziehen.