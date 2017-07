NBA-Vizemeister Cleveland Cavaliers hat sich die Dienste des früheren MVP Derrick Rose gesichert. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt.

Der zuletzt vertragslose 28-Jährige wird damit Teamkollege von Superstar LeBron James.

Zu Details machten die Cavaliers keine Angaben. Rose erhält laut Medienberichten einen Einjahresvertrag mit einem verhältnismäßig niedrigen Gehalt von umgerechnet rund zwei Millionen Euro.

Der Transfer des Aufbauspielers könnte auch im Zusammenhang mit einem möglichen Abgang von Kyrie Irving stehen, der sich zuletzt unzufrieden über seine Rolle als Nummer zwei im Team hinter dem viermaligen MVP James geäußert hatte.

2011 wurde Rose im Dress der Chicago Bulls als bislang jüngster Profi zum "wertvollsten Spieler" (MVP) der regulären Saison gewählt, in der Folge hatte er allerdings mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. In der abgelaufenen Saison kam Rose bei den New York Knicks auf einen Schnitt von 18,0 Punkten und 4,4 Assists.