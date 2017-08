Kommt der nächste "Rookie of the Year" aus den Reihen der Dallas Mavericks?

Bis vor kurzem galten die beiden Top-Picks Lonzo Ball von den Los Angeles Lakers und Markelle Fultz von den Philadelphia 76ers als die aussichtsreichsten Kandidaten auf den begehrten Titel.

Doch mehr und mehr hat sich in der letzten Zeit ein anderer Spieler in den Vordergrund gedrängt. Dennis Smith Jr. - Point Guard bei den Dallas Mavericks - wird in einer Umfrage bei nba.com von den Fans als Topfavorit auf den Titel genannt.

Mit fast 26 Prozent aller Stimmen setzte sich der 19-Jährige vor Lonzo Ball (20%) und Markelle Fultz (17%) durch.

Starke Leistungen im Sommer

Smith zeigt vor allem während der Las Vegas Summer League mit durchschnittlich 17,3 Punkten, 4,8 Rebounds und 4,2 Assists starke Leistungen.

Im vergangenen Jahr wurde Point Guard Malcolm Brodgon von den Milwaukee Bucks als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet.