Kevin Durant hat US-Präsident Donald Trump eine ordentliche Abfuhr erteilt.

Der Forward der Golden State Warriors wird einen Besuch im Weißen Haus definitiv verweigern, sollte das Staatsoberhaupt den NBA-Champion dorthin einladen. Bei ESPN sagte Durant am Donnerstag: "Nein, das werde ich nicht tun. Ich respektiere die Person, die aktuell im Amt ist, nicht. Ich stimme den Dingen, denen er zustimmt, nicht zu."

Vor allem nach der Inaktivität des US-Präsidenten nach rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia, müsse er erst einmal alles überdenken.

Durant selbst stammt aus einem Vorort von Washington, D.C., und will den Menschen aus seiner ursprünglichen Nachbarschaft, die ebenfalls unterdrückt werden, durch seinen Einfluss "definitiv eine Stimme geben".

Die Warriors gastieren erst am 28. Februar 2018 bei den Washington Wizards, wo sich ein Besuch im Weißen Haus anbieten würde. Eine offizielle Einladung steht bislang jedoch noch aus.

Nach den Vorfällen in Charlottesville hatte zuletzt auch NBA-Superstar LeBron James den US-Präsidenten verbal attackiert: Trump habe den Hass in Amerika wieder in Mode gebracht.