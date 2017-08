Superstar Dirk Nowitzki spielt in der Basketball-Profiliga NBA bei den Dallas Mavericks zumindest noch eine Saison lang an der Seite von Nerlens Noel. Der Klub des Würzburgers gab am Dienstag bekannt, dass der Vertrag mit dem Center verlängert wurde, machte aber keine Angaben zu Details.

Laut US-Medien unterschrieb der 23-Jährige für ein Jahr und erhält dafür 4,1 Millionen Dollar, auf eine langfristige Vereinbarung konnten sich beide Seiten nicht einigen. Noel soll in diesem Sommer ein Angebot der Mavericks für vier Jahre und 70 Millionen Dollar abgelehnt haben. Der Klub zog dieses später zurück. Jetzt bekommt der Amerikaner für NBA-Verhältnisse "Kleingeld".

Noel war im Februar im Rahmen eines Tauschgeschäfts von den Philadelphia 76ers nach Dallas gewechselt.